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Фома Иванов
Фома Иванов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1761
Дата смерти
1766
Пол
Мужской
Отец
Иван Семенов
1728 г.р.
Мать
Агрофена Васильева
1733 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец:
Иван Семенов
Мать:
Агрофена Васильева
Смерть
1766
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