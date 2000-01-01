Петров Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Михаил Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1977

Отец: не указан

Мать: Петрова Людмила Александровна

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