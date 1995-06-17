Потанина Пелагея Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1901
Дата смерти28.10.1969
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1901
Отец: Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1926
Дочь: Самойлова Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Потанин Михаил Петрович
с. Афанасьево, Тульск. обл.
Рождение ребёнка
07.08.1938
Сын: Потанин Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Потанин Михаил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.10.1969