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Потанина Пелагея Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1901

Дата смерти

28.10.1969

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1901

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1926

Дочь: Самойлова Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Потанин Михаил Петрович

с. Афанасьево, Тульск. обл.
Рождение ребёнка
07.08.1938

Сын: Потанин Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Потанин Михаил Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потанин Михаил Петрович

Смерть
28.10.1969
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