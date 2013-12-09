Головань Виталий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловань Виталий Васильевич

Головань Виталий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1937

Дата смерти

09.12.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1937

Отец: Головань Василий Никитович

Мать: Селеменева Мария Михайловна

Рождение ребёнка
04.11.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мирошниченко Надежда Григорьевна

Рождение ребёнка
29.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мирошниченко Надежда Григорьевна

Отрадненского район
Рождение ребёнка
13.08.1974

Дочь: Виктория Витальевна

Мать ребёнка: Мирошниченко Надежда Григорьевна

Отрадненского района
Рождение ребёнка
24.01.1976

Сын: Головань Василий Витальевич

Мать ребёнка: Мирошниченко Надежда Григорьевна

Рождение ребёнка
08.06.1978

Сын: Головань Дмитрий Витальевич

Мать ребёнка: Мирошниченко Надежда Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мирошниченко Надежда Григорьевна

Смерть
09.12.2013
Отрадненского района, ст. Попутная
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close