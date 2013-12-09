Головань Виталий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1937
Дата смерти09.12.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1937
Рождение ребёнка
04.11.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мирошниченко Надежда Григорьевна
Рождение ребёнка
29.12.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мирошниченко Надежда Григорьевна
Отрадненского район
Рождение ребёнка
13.08.1974
Дочь: Виктория Витальевна
Мать ребёнка: Мирошниченко Надежда Григорьевна
Отрадненского района
Рождение ребёнка
24.01.1976
Сын: Головань Василий Витальевич
Мать ребёнка: Мирошниченко Надежда Григорьевна
Рождение ребёнка
08.06.1978
Сын: Головань Дмитрий Витальевич
Мать ребёнка: Мирошниченко Надежда Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.12.2013
Отрадненского района, ст. Попутная