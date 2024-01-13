Шварёв Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шварёв Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

?.01.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Шварёв Александр

Мать: Шварёва Мария

Смерть
?.01.1942
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