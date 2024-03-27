Клейман (Гинзбург) Дина
Место рожденияс.Яновка (Одесская обл.)
Дата рождения20.01.1910
Дата смерти27.11.1988
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1910
Отец: Гинзбург Исаак Шаевич
с.Яновка (Одесская обл.)
Бракосочетание
?.04.1936
Муж: Клейман Давид
Рождение ребёнка
20.06.1936
Сын: Клейман Владимир
Отец ребёнка: Клейман Давид
Рождение ребёнка
18.07.1939
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Клейман Давид
Смерть
27.11.1988
Томск
Причина смерти: инфаркт
Похороны
Неизвестно
Бахтинское кладбище, г.Томск