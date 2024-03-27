Клейман (Гинзбург) Дина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клейман (Гинзбург) Дина

Место рождения

с.Яновка (Одесская обл.)

Дата рождения

20.01.1910

Дата смерти

27.11.1988

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1910

Отец: Гинзбург Исаак Шаевич

Мать: Гинзбург Эсфирь Абрамовна

с.Яновка (Одесская обл.)
Бракосочетание
?.04.1936

Муж: Клейман Давид

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.06.1936

Сын: Клейман Владимир

Отец ребёнка: Клейман Давид

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.07.1939

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: Клейман Давид

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.11.1988
Томск
Причина смерти: инфаркт
Похороны
Неизвестно
Бахтинское кладбище, г.Томск
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