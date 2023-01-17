Загребин Филипп Иванович
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Загребина Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
1902
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Загребина Ольга Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно