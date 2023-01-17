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Загребин Филипп Иванович

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Место рождения

Поломской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Загребин Иван Доментьевич

Мать: Загребина Ирина Александровна

Поломской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1899

Сын: Загребин Иван Филиппович

Мать ребёнка: Загребина Ольга Андреевна

Поломской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1902

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Загребина Ольга Андреевна

Поломской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Загребина Ольга Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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