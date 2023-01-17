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Минслу

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1876 ст.

Дочь: Ихликамал Миннигазиева

Отец ребёнка: Миннигази Вахитова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.02.1878 ст.

Дочь: Махисарур Миннигазиева

Отец ребёнка: Миннигази Вахитова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Бибитаифа Миннигазиева

Отец ребёнка: Миннигази Вахитова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.05.1882 ст.

Сын: Мухаметфатых Миннигазиев

Отец ребёнка: Миннигази Вахитова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миннигази Вахитова

Смерть
Неизвестно
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