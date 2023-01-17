Минслу
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1876 ст.
Дочь: Ихликамал Миннигазиева
Отец ребёнка: Миннигази Вахитова
Рождение ребёнка
17.02.1878 ст.
Дочь: Махисарур Миннигазиева
Отец ребёнка: Миннигази Вахитова
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Бибитаифа Миннигазиева
Отец ребёнка: Миннигази Вахитова
Рождение ребёнка
03.05.1882 ст.
Отец ребёнка: Миннигази Вахитова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миннигази Вахитова
Смерть
Неизвестно