Епифанова (Елисеева) Анна Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.07.1811
Дочь: (Епифанова) Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Епифанов Михаил Павлович
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.05.1906
Рождение ребёнка
02.09.1907
Дочь: (Епифанова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Епифанов Михаил Павлович
Сухаревка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.10.1909
Дочь: (Епифанова) Пелагия Михайловна
Отец ребёнка: Епифанов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
15.03.1913
Дочь: (Епифанова) Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Епифанов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
15.11.1914
Сын: Епифанов Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Епифанов Михаил Павлович
Смерть
Неизвестно