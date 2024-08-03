Епифанова (Елисеева) Анна Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епифанова (Елисеева) Анна Игнатьевна

Место рождения

Покровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.07.1811

Дочь: (Епифанова) Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Епифанов Михаил Павлович

Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.05.1906

Муж: Епифанов Михаил Павлович

Покровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.09.1907

Дочь: (Епифанова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Епифанов Михаил Павлович

Сухаревка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.10.1909

Дочь: (Епифанова) Пелагия Михайловна

Отец ребёнка: Епифанов Михаил Павлович

Рождение ребёнка
15.03.1913

Дочь: (Епифанова) Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Епифанов Михаил Павлович

Рождение ребёнка
15.11.1914

Сын: Епифанов Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Епифанов Михаил Павлович

Смерть
Неизвестно

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