Зубкова (Зубкова) Феодосия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смерти1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Бартунская Прасковья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Зубков Лаврентий Дмитриевич
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Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Зубков Лаврентий Дмитриевич
Pavkshtely
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Данилова Ирина Лаврентьевна
Отец ребёнка: Зубков Лаврентий Дмитриевич
Pavkshtely
Рождение ребёнка
1886
Сын: Зубков Сергей Лаврентьевич
Отец ребёнка: Зубков Лаврентий Дмитриевич
Pavkshtely
Рождение ребёнка
1888
Сын: Зубков Парфирий (Порферий) Лаврентьевич
Отец ребёнка: Зубков Лаврентий Дмитриевич
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Рождение ребёнка
1891
Сын: Зубков Никифор Лаврентьевич
Отец ребёнка: Зубков Лаврентий Дмитриевич
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Рождение ребёнка
1892
Дочь: Дарья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Зубков Лаврентий Дмитриевич
Pavkshtely
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубков Агап (Ефим) Лаврентьевич
Отец ребёнка: Зубков Лаврентий Дмитриевич
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Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1930
Pavkshtely
Похороны
Неизвестно
Apidomy