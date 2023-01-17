Волков Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Волков Иван Захарович
Мать: Волкова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волкова Надежда
Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волкова Надежда
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Надежда
Смерть
Неизвестно