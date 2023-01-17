Волков Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1910 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Волков Иван Захарович

Мать: Волкова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова Надежда

Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова Надежда

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Надежда

Смерть
Неизвестно
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