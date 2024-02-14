(Иосилевич) Малка Бат Симха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иосилевич) Малка Бат Симха

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1850 г.р.
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Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Суздальницкая Рахель Лея Иосифовна

Отец ребёнка: Иосилевич Иосиф Бен Нафтола

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иосилевич Иосиф Бен Нафтола

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иосилевич Иосиф Бен Нафтола

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