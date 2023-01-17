Марфа Иванова
Место рождения
Дата рождения1758 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1756 ст.
Дочь: Федора Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Корнеев
Рождение
1758 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778 ст.
Сын: Пантелей Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Корнеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Корнеев
Смерть
Неизвестно