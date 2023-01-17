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Марфа Иванова

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Место рождения

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1758 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1756 ст.

Дочь: Федора Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Корнеев

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение
1758 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1778 ст.

Сын: Пантелей Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Корнеев

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Корнеев

Смерть
Неизвестно
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