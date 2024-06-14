Меланья (Маланья) Фирсанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меланья (Маланья) Фирсанова

Место рождения

Сорочинка, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1767 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1766 г.р.

Дети

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сорочинка, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Иванов

Рождение ребёнка
1791 ст.

Сын: Филипп Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Иванов

Ржаво, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1794 ст.

Дочь: Прасковья Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Иванов

Ржаво, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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