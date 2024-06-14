Меланья (Маланья) Фирсанова
Место рождения
Дата рождения1767 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Иванов
Рождение ребёнка
1791 ст.
Сын: Филипп Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Иванов
Рождение ребёнка
1794 ст.
Дочь: Прасковья Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Иванов
Смерть
Неизвестно