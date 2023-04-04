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Пономаренко Сергей Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1965

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ганна Петровна

Рождение ребёнка
После 1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Розбишевка, Полтавська область
Рождение ребёнка
После 1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Розбишевка, Полтавська область
Смерть
Неизвестно
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