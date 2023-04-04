Пономаренко Сергей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1965
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Ганна Петровна
Рождение ребёнка
После 1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
После 1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно