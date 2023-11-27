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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вятченина Галина
Отец ребёнка: Кадочников Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кадочников Николай
Отец ребёнка: Кадочников Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смольникова Тамара
Отец ребёнка: Кадочников Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кадочников Александр
Отец ребёнка: Кадочников Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кадочников Иван
Отец ребёнка: Кадочников Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кадочников Николай