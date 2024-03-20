Enden (Družinina Дружинина) Ольга Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Enden (Družinina Дружинина) Ольга Григорьевна

Место рождения

Saint Petersburg, Saint Petersburg, Russia

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Saint Petersburg, Saint Petersburg, Russia
Бракосочетание
1880

Муж: Фон Энден Петр Петрович

Супруг(-а): Ольга Григорьевна фон Энден (Дружинина)
Рождение ребёнка
1882

Сын: Фон Энден Василий Петрович

Отец ребёнка: Фон Энден Петр Петрович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Фон Энден Владимир Петрович

Отец ребёнка: Фон Энден Петр Петрович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Ольга Петровна

Отец ребёнка: Фон Энден Петр Петрович

Рождение ребёнка
19.05.1891

Сын: Энден Александр Петрович

Отец ребёнка: Фон Энден Петр Петрович

St.Petersburg, Russia
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