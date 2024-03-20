Enden (Družinina Дружинина) Ольга Григорьевна
Место рожденияSaint Petersburg, Saint Petersburg, Russia
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1880
Супруг(-а): Ольга Григорьевна фон Энден (Дружинина)
Рождение ребёнка
1882
Сын: Фон Энден Василий Петрович
Отец ребёнка: Фон Энден Петр Петрович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Фон Энден Владимир Петрович
Отец ребёнка: Фон Энден Петр Петрович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Ольга Петровна
Отец ребёнка: Фон Энден Петр Петрович
Рождение ребёнка
19.05.1891
Отец ребёнка: Фон Энден Петр Петрович
St.Petersburg, Russia