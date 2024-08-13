Андреева (Смыкова) Екатерина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Смыкова) Екатерина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1881

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1881

Отец: Смыков Ефим Егорович

Мать: Смыкова (Фомина) Ольга Ермолаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
26.11.1881
Бракосочетание
29.10.1899

Муж: Андреев Николай Митрофанович

Рождение ребёнка
18.10.1901

Дочь: Андреева (Андреева) Параскева Николаевна

Отец ребёнка: Андреев Николай Митрофанович

Рождение ребёнка
13.07.1903

Дочь: Андреева (Андреева) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Андреев Николай Митрофанович

Рождение ребёнка
26.09.1904

Дочь: (Андреева) Домника Николаевна

Отец ребёнка: Андреев Николай Митрофанович

Рождение ребёнка
19.12.1905

Сын: Андреев Петр Николаевич

Отец ребёнка: Андреев Николай Митрофанович

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