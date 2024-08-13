Андреева (Смыкова) Екатерина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1881
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1881
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
26.11.1881
Бракосочетание
29.10.1899
Рождение ребёнка
18.10.1901
Дочь: Андреева (Андреева) Параскева Николаевна
Отец ребёнка: Андреев Николай Митрофанович
Рождение ребёнка
13.07.1903
Дочь: Андреева (Андреева) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Андреев Николай Митрофанович
Рождение ребёнка
26.09.1904
Дочь: (Андреева) Домника Николаевна
Отец ребёнка: Андреев Николай Митрофанович
Рождение ребёнка
19.12.1905
Отец ребёнка: Андреев Николай Митрофанович