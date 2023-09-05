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- Николай Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1889

Дата смерти

27.07.1950

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1890 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1909 ст.

Жена: Шипова Александра Флегонтовна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1911 ст.

Дочь: Шипова Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Шипова Александра Флегонтовна

Тихая, Паломская волость, Кологривский уезд
Смерть
27.07.1950
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