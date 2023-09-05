- Николай Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1889
Дата смерти27.07.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.11.1909 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1911 ст.
Дочь: Шипова Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Шипова Александра Флегонтовна
Тихая, Паломская волость, Кологривский уезд
Смерть
27.07.1950