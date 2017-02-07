Нестерова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.2017

Пол

Женский

Отец

1990 г.р.

Мать

1989 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.2017

Отец: Нестеров Иван Алексеевич

Мать: Нестерова Алина Викторовна

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