Чернышенко Леонтий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1931
Дата смерти03.12.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.1957
Сын: Чернышенко Сергей Леонтьевич
Мать ребёнка: Чернышенко Валентина Андреевна
Рождение ребёнка
31.01.1961
Дочь: Чернышенко Галина Леонтьевна
Мать ребёнка: Чернышенко Валентина Андреевна
Смерть
03.12.1993