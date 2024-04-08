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Чернышенко Леонтий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1931

Дата смерти

03.12.1993

Пол

Мужской

Добавил:

нГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1931

Отец: Чернышенко Николай Антонович

Мать: Чернышенко (Дроздова) Ольга Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышенко Валентина Андреевна

Рождение ребёнка
20.04.1957

Сын: Чернышенко Сергей Леонтьевич

Мать ребёнка: Чернышенко Валентина Андреевна

Рождение ребёнка
31.01.1961

Дочь: Чернышенко Галина Леонтьевна

Мать ребёнка: Чернышенко Валентина Андреевна

Смерть
03.12.1993

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