Бачило (Шрубок) Михалина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бачило (Шрубок) Михалина Андреевна

Место рождения

Пески, Пережирская, Игуменский, Минская, Беларусь

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Шрубок Андрей Васильев

Мать: Шрубок Анна Климова

Бракосочетание
1870

Муж: Бачило Андрей Павлов

Рождение ребёнка
1871

Сын: Бачило Даниил Андреев

Отец ребёнка: Бачило Андрей Павлов

Рождение ребёнка
1876

Сын: Бачило Иван Андреевич

Отец ребёнка: Бачило Андрей Павлов

Смерть
Неизвестно

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