Бачило (Шрубок) Михалина Андреевна
Место рожденияПески, Пережирская, Игуменский, Минская, Беларусь
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Шрубок Андрей Васильев
Мать: Шрубок Анна Климова
Бракосочетание
1870
Муж: Бачило Андрей Павлов
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Бачило Андрей Павлов
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Бачило Андрей Павлов
Смерть
Неизвестно