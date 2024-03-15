Рынцын Михайло
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рынцына Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Рынцын Леонтий Михайлович
Мать ребёнка: Рынцына Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Рынцына Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Рынцына Анна Михайловна
Мать ребёнка: Рынцына Фекла Ивановна
Смерть
Неизвестно