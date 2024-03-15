Рынцын Михайло — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рынцын Михайло

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рынцына Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Рынцын Леонтий Михайлович

Мать ребёнка: Рынцына Фекла Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1821

Сын: Рынцын Трифон Михайлович

Мать ребёнка: Рынцына Фекла Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Рынцына Анна Михайловна

Мать ребёнка: Рынцына Фекла Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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