Горностаев Павел Иванович 1913 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГорностаев Павел Иванович

Горностаев Павел Иванович

Место рождения

Нижний Тагил, Свердловская обл., Россия

Дата рождения

1913

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Тагил, Свердловская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сухань (Горностаева) Нина

Мать ребёнка: Горнастаева (Старицина) Анна Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнастаева (Старицина) Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Каратаева (Горностаева) Нелли Павловна

Мать ребёнка: Горнастаева (Старицина) Анна Матвеевна

Агинское, Агинский р-н, Читинская обл., Россия
Смерть
1970

Мы используем куки для улучшения работы сайта.