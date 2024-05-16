Горностаев Павел Иванович
Место рожденияНижний Тагил, Свердловская обл., Россия
Дата рождения1913
Дата смерти1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Нижний Тагил, Свердловская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сухань (Горностаева) Нина
Мать ребёнка: Горнастаева (Старицина) Анна Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Каратаева (Горностаева) Нелли Павловна
Мать ребёнка: Горнастаева (Старицина) Анна Матвеевна
Агинское, Агинский р-н, Читинская обл., Россия
Смерть
1970