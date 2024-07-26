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Обоскалов Петр Гордеевич

Место рождения

Ершова, Новосибирский округ, Сибирский край

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Обоскалов Гордей Елисеевич

Мать: не указана

Ершова, Новосибирский округ, Сибирский край
малой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обоскалова -- Домна

Рождение ребёнка
14.11.1831

Дочь: Обоскалова Степанида Петровна

Мать ребёнка: Обоскалова -- Домна

Ершова, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1838

Сын: Обоскалов Прокопий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Ершова, Новосибирский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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