Обоскалов Петр Гордеевич
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Обоскалов Гордей Елисеевич
Мать: не указана
малой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обоскалова -- Домна
Рождение ребёнка
14.11.1831
Дочь: Обоскалова Степанида Петровна
Мать ребёнка: Обоскалова -- Домна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Обоскалов Прокопий Петрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно