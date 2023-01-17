Борисов Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1934
Дата смерти15.03.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.09.1957
Рождение ребёнка
20.09.1958
Сын: Борисов Евгений
Мать ребёнка: Борисова Галина Владимировна
Рождение ребёнка
28.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Борисова Галина Владимировна
Смерть
15.03.1994
Похороны
17.03.1994