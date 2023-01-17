Борисов Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1934

Дата смерти

15.03.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.09.1957

Жена: Борисова Галина Владимировна

Старая Бинарадка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.09.1958

Сын: Борисов Евгений

Мать ребёнка: Борисова Галина Владимировна

Старая Бинарадка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борисова Галина Владимировна

Старая Бинарадка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
15.03.1994
Старая Бинарадка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Похороны
17.03.1994
Старая Бинарадка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
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