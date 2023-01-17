Котова Евдокия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотова Евдокия Фёдоровна

Котова Евдокия Фёдоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1938

Сын: Москвин Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Москвин Николай Степанович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москвин Николай Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котугин Борис

Место жительства
Неизвестно
Гусева, Белоярский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котугин Вадим Борисович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close