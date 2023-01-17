Стебут Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стебут Иван Александрович

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Место рождения

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область

Дата рождения

12.02.1833

Дата смерти

20.10.1923

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Место жительства
По 1850
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1858
г. Горки, Беларусь
Место жительства
С 1860
г. Горки, Беларусь
Место жительства
Неизвестно
имение Кроткое, Тульская губерния
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
г. Йена, Германия
Смерть
20.10.1923
Москва, город федерального значения Москва
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