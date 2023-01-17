Стебут Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения12.02.1833
Дата смерти20.10.1923
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1850
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1858
г. Горки, Беларусь
Место жительства
С 1860
г. Горки, Беларусь
Место жительства
Неизвестно
имение Кроткое, Тульская губерния
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Йена, Германия
Смерть
20.10.1923