Федосья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Иван Пантелеев
Отец ребёнка: Пантелей Федоров
Рождение ребёнка
1832
Сын: Иван Пантелеев
Отец ребёнка: Пантелей Федоров
Рождение ребёнка
1836
Сын: Артемий Пантелеев
Отец ребёнка: Пантелей Федоров
Рождение ребёнка
1836
Сын: Спиридон Пантелеев
Отец ребёнка: Пантелей Федоров
Рождение ребёнка
18.11.1842
Дочь: Екатерина Пантелеева
Отец ребёнка: Пантелей Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пантелей Федоров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно