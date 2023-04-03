Федосья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Иван Пантелеев

Отец ребёнка: Пантелей Федоров

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Иван Пантелеев

Отец ребёнка: Пантелей Федоров

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Артемий Пантелеев

Отец ребёнка: Пантелей Федоров

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Спиридон Пантелеев

Отец ребёнка: Пантелей Федоров

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.11.1842

Дочь: Екатерина Пантелеева

Отец ребёнка: Пантелей Федоров

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пантелей Федоров

Место жительства
Неизвестно
Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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