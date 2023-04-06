Матрёна Максимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Агафья Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Антонов
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Ларион Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Антонов
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Артём Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тихон Антонов
Смерть
Неизвестно