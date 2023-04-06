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Матрёна Максимова

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1774 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Агафья Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Антонов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Ларион Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Антонов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Артём Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Антонов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихон Антонов

Смерть
Неизвестно
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