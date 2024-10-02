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(Hännikäin) Sara

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.10.1793

Муж: Varis (Waris) Markku Juhonpoika

Рождение ребёнка
19.12.1794

Сын: Varis (Waris) Tahvo Marcunpoika

Отец ребёнка: Varis (Waris) Markku Juhonpoika

Рождение ребёнка
22.05.1797

Дочь: (Varis (Waris)) Maria Markuntytär

Отец ребёнка: Varis (Waris) Markku Juhonpoika

Рождение ребёнка
Вычислено 1801

Дочь: (Varis (Waris)) Anna Markuntytar

Отец ребёнка: Varis (Waris) Markku Juhonpoika

Смерть
Неизвестно

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