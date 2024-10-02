(Hännikäin) Sara
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.10.1793
Рождение ребёнка
19.12.1794
Сын: Varis (Waris) Tahvo Marcunpoika
Отец ребёнка: Varis (Waris) Markku Juhonpoika
Рождение ребёнка
22.05.1797
Дочь: (Varis (Waris)) Maria Markuntytär
Отец ребёнка: Varis (Waris) Markku Juhonpoika
Рождение ребёнка
Вычислено 1801
Дочь: (Varis (Waris)) Anna Markuntytar
Отец ребёнка: Varis (Waris) Markku Juhonpoika
Смерть
Неизвестно