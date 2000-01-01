Мубаракшина Рузалия Асватовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мубаракшина Рузалия Асватовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1974

Сын: Мубаракшин Дамир Галиевич

Отец ребёнка: Мубаракшин Галий Саматович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мубаракшина Марина Галиевна

Отец ребёнка: Мубаракшин Галий Саматович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мубаракшин Галий Саматович

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