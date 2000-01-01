Мубаракшина Рузалия Асватовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1974
Сын: Мубаракшин Дамир Галиевич
Отец ребёнка: Мубаракшин Галий Саматович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мубаракшина Марина Галиевна
Отец ребёнка: Мубаракшин Галий Саматович
Бракосочетание
Неизвестно