Полиевкт Петров (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: Петр Потапов (Ич)
Мать: Авдотья Якимова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1864
Сын: Иван Полиевктов (Ич)
Мать ребёнка: Анисья Иванова (Вна)
Рождение ребёнка
10.01.1866 ст.
Мать ребёнка: Анисья Иванова (Вна)
Рождение ребёнка
01.05.1868 ст.
Сын: Яков Полиевктов (Ич)
Мать ребёнка: Анисья Иванова (Вна)
Рождение ребёнка
25.11.1870 ст.
Мать ребёнка: Анисья Иванова (Вна)
Рождение ребёнка
21.01.1873 ст.
Сын: Иван Полиевктов (Ич)
Мать ребёнка: Анисья Иванова (Вна)
Рождение ребёнка
26.10.1875 ст.
Дочь: Настасья Полиевктова (Вна)
Мать ребёнка: Анисья Иванова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Иванова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно