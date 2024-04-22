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Полиевкт Петров (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Петр Потапов (Ич)

Мать: Авдотья Якимова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1864

Сын: Иван Полиевктов (Ич)

Мать ребёнка: Анисья Иванова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.01.1866 ст.

Сын: Павел Полиевктов (Ич)

Мать ребёнка: Анисья Иванова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.05.1868 ст.

Сын: Яков Полиевктов (Ич)

Мать ребёнка: Анисья Иванова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.11.1870 ст.

Сын: Георгий Полиевктов (Ич)

Мать ребёнка: Анисья Иванова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.01.1873 ст.

Сын: Иван Полиевктов (Ич)

Мать ребёнка: Анисья Иванова (Вна)

Рождение ребёнка
26.10.1875 ст.

Дочь: Настасья Полиевктова (Вна)

Мать ребёнка: Анисья Иванова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Иванова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
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