Воспенникова (Захарова) Аксинья Потаповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Захаров Потап
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.03.1926
Сын: Воспенников Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1927
Дочь: (Воспенникова) Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1932
Сын: Воспенников Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.04.1934
Дочь: (Воспенникова) Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1980