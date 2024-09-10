Воспенникова (Захарова) Аксинья Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воспенникова (Захарова) Аксинья Потаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

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Дети

1926 г.р.
1927 г.р.
1932 г.р.
1934 г.р.
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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Захаров Потап

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.03.1926

Сын: Воспенников Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1927

Дочь: (Воспенникова) Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1932

Сын: Воспенников Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.04.1934

Дочь: (Воспенникова) Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1980

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