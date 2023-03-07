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Семенова София Мартынова

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Место рождения

поч. Малахов, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

Между 1762 и

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1736 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Малахов, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Марина Маркова

Отец ребёнка: Семенов Марко Осипов

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Семенов Федот Марков

Отец ребёнка: Семенов Марко Осипов

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Марко Осипов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Между 1762 и
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