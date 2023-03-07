Семенова София Мартынова
Место рожденияпоч. Малахов, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиМежду 1762 и
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Малахов, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Марина Маркова
Отец ребёнка: Семенов Марко Осипов
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Семенов Федот Марков
Отец ребёнка: Семенов Марко Осипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семенов Марко Осипов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1762 и