Быстрова (Мохотова) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быстрова (Мохотова) Екатерина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1888

Сын: Быстров Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Быстров Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
18.12.1889

Сын: Быстров Павел Михайлович

Отец ребёнка: Быстров Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
30.07.1892

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Быстров Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
16.06.1896

Сын: Быстров Иван Михайлович

Отец ребёнка: Быстров Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
20.06.1900

Дочь: Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Быстров Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быстров Николай Михайлович

Отец ребёнка: Быстров Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быстров Михаил Михайлович

Смерть
Неизвестно
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