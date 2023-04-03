Недков Христо
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1965
Мать ребёнка: Недкова Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
1967
Мать ребёнка: Недкова Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Лариса Христова
Мать ребёнка: Недкова Наталья Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Болгария