Недков Христо — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недков Христо

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1965

Сын: Недков Радослав Христов

Мать ребёнка: Недкова Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
1967

Сын: Недков Александр Христов

Мать ребёнка: Недкова Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
1969

Дочь: Лариса Христова

Мать ребёнка: Недкова Наталья Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недкова Наталья Викторовна

Место жительства
Неизвестно
Болгария
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