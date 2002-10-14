Шаповалова (Гурьянова) Галина Александровна
Место рождения
Дата рождения02.02.1949
Дата смерти14.10.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1949
Рождение ребёнка
1972
Сын: Шаповалов Леонид Александрович
Отец ребёнка: Шаповалов Александр
Рождение ребёнка
1975
Сын: Шаповалов Виталий Александрович
Отец ребёнка: Шаповалов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаповалов Юрий Александрович
Отец ребёнка: Шаповалов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шаповалов Александр
Смерть
14.10.2002
Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан