Шаповалова (Гурьянова) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалова (Гурьянова) Галина Александровна

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Место рождения

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.02.1949

Дата смерти

14.10.2002

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1949

Отец: Гурьянов Александр Григорьевич

Мать: Гурьянова Зинаида Егоровна

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1972

Сын: Шаповалов Леонид Александрович

Отец ребёнка: Шаповалов Александр

Рождение ребёнка
1975

Сын: Шаповалов Виталий Александрович

Отец ребёнка: Шаповалов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаповалов Юрий Александрович

Отец ребёнка: Шаповалов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаповалов Александр

Смерть
14.10.2002
Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
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