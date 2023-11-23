Анна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: (Милков) Никита Иванов

Мать: неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климент Георгиев

Рождение ребёнка
1786

Сын: Михаил Климентов

Отец ребёнка: Климент Георгиев

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Наталья Климентова

Отец ребёнка: Климент Георгиев

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Мария Климентова

Отец ребёнка: Климент Георгиев

Рождение ребёнка
1796

Сын: Вознесенский Петр Климентов

Отец ребёнка: Климент Георгиев

Смерть
Неизвестно

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