Анна Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: (Милков) Никита Иванов
Мать: неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Климент Георгиев
Рождение ребёнка
1786
Сын: Михаил Климентов
Отец ребёнка: Климент Георгиев
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Наталья Климентова
Отец ребёнка: Климент Георгиев
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Мария Климентова
Отец ребёнка: Климент Георгиев
Рождение ребёнка
1796
Сын: Вознесенский Петр Климентов
Отец ребёнка: Климент Георгиев
Смерть
Неизвестно