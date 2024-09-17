Лодейшиков Михаил (Мишка) Анфимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лодейшиков Михаил (Мишка) Анфимов

Место рождения

Рассохи, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1691 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лодейшиков (Слуденин) Анфим (Анфимко) Данилов

Мать: не указана

Рассохи, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Перепись Соликамского уезда Елизарова (1647 год) РГАДА ф.1209 оп.1 д.474 Вотчина того ж Вознесенского монастыря на реке на Сылве слоботка Здвиженская. (л.332об) Вотчина ж Пыскорского монастыря на р... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лодейшиков Иван Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Рассохи, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лодейшиков Евсевий Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Рассохи, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1665 ст.

Сын: Лодейшиков Трофим Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Рассохи, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1665 ст.

Сын: Лодейшиков Трифан Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Рассохи, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Смерть
1691 ст.

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