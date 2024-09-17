Лодейшиков Михаил (Мишка) Анфимов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1691 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Лодейшиков (Слуденин) Анфим (Анфимко) Данилов
Мать: не указана
Перепись Соликамского уезда Елизарова (1647 год) РГАДА ф.1209 оп.1 д.474 Вотчина того ж Вознесенского монастыря на реке на Сылве слоботка Здвиженская. (л.332об) Вотчина ж Пыскорского монастыря на р... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лодейшиков Евсевий Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1665 ст.
Сын: Лодейшиков Трофим Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1665 ст.
Сын: Лодейшиков Трифан Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1691 ст.