Ульянов Виктор Александрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ульянов Александр Дмитриевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульянова Татьяна
Рождение ребёнка
1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ульянова Татьяна
Рождение ребёнка
06.05.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ульянова Татьяна
Смерть
Неизвестно