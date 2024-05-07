Ульянов Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульянов Виктор Александрович

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Место рождения

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

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Жена

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ульянов Александр Дмитриевич

Мать: скрыто настройками приватности

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульянова Татьяна

Рождение ребёнка
1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ульянова Татьяна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.05.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ульянова Татьяна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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