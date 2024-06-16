Рубинова Мария ט"ז בחשוון — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубинова Мария ט"ז בחשוון

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса

Отец ребёнка: Ягудаев Даниэль י"ב אדר

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алёна

Отец ребёнка: Ягудаев Даниэль י"ב אדר

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стела

Отец ребёнка: Ягудаев Даниэль י"ב אדר

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ягудаев Моисей

Отец ребёнка: Ягудаев Даниэль י"ב אדר

Смерть
Неизвестно

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