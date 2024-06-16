Рубинова Мария ט"ז בחשוון
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса
Отец ребёнка: Ягудаев Даниэль י"ב אדר
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алёна
Отец ребёнка: Ягудаев Даниэль י"ב אדר
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стела
Отец ребёнка: Ягудаев Даниэль י"ב אדר
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ягудаев Моисей
Отец ребёнка: Ягудаев Даниэль י"ב אדר
Смерть
Неизвестно