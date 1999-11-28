Козлов Михаил Сафронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1929
Дата смерти28.11.1999
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1929
Отец: Козлов Сафрон
Мать: Баранова-Носова Наталья
Рождение ребёнка
26.08.1954
Сын: Козлов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Алексеева Зинаида Васильевна
Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.06.1956
Мать ребёнка: Алексеева Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
12.02.1960
Дочь: Козлова Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Алексеева Зинаида Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.11.1999