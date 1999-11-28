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Козлов Михаил Сафронович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1929

Дата смерти

28.11.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1929

Отец: Козлов Сафрон

Мать: Баранова-Носова Наталья

Рождение ребёнка
26.08.1954

Сын: Козлов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Алексеева Зинаида Васильевна

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.06.1956

Сын: Козлов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Алексеева Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
12.02.1960

Дочь: Козлова Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Алексеева Зинаида Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Зинаида Васильевна

Смерть
28.11.1999
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