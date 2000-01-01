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Гуляев Григорий Никитич

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Место рождения

Канский округ Енисейской губернии

Дата рождения

1884

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Отец

До 1860 г.р.

Мать

Жена

1878 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1907 г.р.

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Гуляев Никита

Мать: Гуляева неизвестно

Канский округ Енисейской губернии
Работа или профессия
С 1900
г.Барнаул Алтайского края
С 16 лет служил у купца Степанова в садоводстве. Первый год служил у пчеловода, на второй год переведен в сад (оранжерее), где проработал 7 лет. Ходил на поденную работу в городской сад на окулировку ... Показать все
Бракосочетание
14.01.1905 ст.

Жена: Гуляева Христина Евдокимовна

г. Барнаул Алтайского края
Барнаульский мещанин , венчание было в Знаменской церкви г.Барнаула
Рождение ребёнка
16.11.1905

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гуляева Христина Евдокимовна

г.Барнаул Алтайского края
Рождение ребёнка
24.07.1907

Дочь: Гуляева Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Гуляева Христина Евдокимовна

г.Барнаул Алтайского края
Военная служба
1915
зачислен 5 категории солдатом в 38 запасной стрелковый полк.
Образование
С 01.03.1917 по 20.04.1917
г.Томск
окончил курсы западно-сибирского общества сельского хозяйства по программе огородничество, краткие сведения по полеводству, свиноводству, молочное хозяйство и крупно-рогатый скот.
Работа или профессия
С 1917
занимался индивидуальным предпринимательством. на арендованной земле 2 га секционировал яблони и вишни, выращивал помидоры.
Осуждение
1929
лишен с членами семьи избирательных прав, был признан кулаком.
Реабилитация осужденного
31.08.1930
восстановлен в избирательных правах
Сообщение о свадьбе (оглашение)
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1960
г.Барнаул Алтайского края
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