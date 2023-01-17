Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Ирина
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Михайлович
Мать ребёнка: Ирина