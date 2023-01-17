Шмырев Иван
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмырева Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Шмырева Вера Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шмырева Вера Федоровна
Новохмелёвка, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно