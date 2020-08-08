Павлова Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1927

Дочь: Шаронова Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: Павлов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмина Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Павлов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Павлов Сергей

Смерть
Неизвестно
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