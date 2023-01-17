Лунькова (Кокина) Мария Венедиктовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.06.1918 ст.
Поручители - По жениху: Василий Иванович Луньков (https://familio.org/persons/d550a827-c20f-46db-9cba-bb9568a1df54) Источник: https://cgamos.ru/metric-books/2184/2184-1/2184_1_76/ стр.44
Место жительства
До 1918 ст.
Мышенское, Ступино, Московская область
Место жительства
После 1950
Михнево, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лунькова Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Луньков Сергей Иванович
Смерть
Неизвестно