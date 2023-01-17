Лунькова (Кокина) Мария Венедиктовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛунькова (Кокина) Мария Венедиктовна

Лунькова (Кокина) Мария Венедиктовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.06.1918 ст.

Муж: Луньков Сергей Иванович

Поручители - По жениху: Василий Иванович Луньков (https://familio.org/persons/d550a827-c20f-46db-9cba-bb9568a1df54) Источник: https://cgamos.ru/metric-books/2184/2184-1/2184_1_76/ стр.44
Место жительства
До 1918 ст.
Мышенское, Ступино, Московская область
Место жительства
После 1950
Михнево, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лунькова Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Луньков Сергей Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close