Малькевич Валентина Исидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1963
Дочь: Малькевич Екатерина Евгеньевна
Отец ребёнка: Малькевич Евгений Владимирович
Киев Украина
Рождение ребёнка
03.09.1968
Сын: Малькевич Вячеслав Евгеньевич
Отец ребёнка: Малькевич Евгений Владимирович
Киев Украина