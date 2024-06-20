Малькевич Валентина Исидоровна 15.02.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Малькевич Валентина Исидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1940

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малькевич Евгений Владимирович

Рождение ребёнка
15.06.1963

Дочь: Малькевич Екатерина Евгеньевна

Отец ребёнка: Малькевич Евгений Владимирович

Киев Украина
Рождение ребёнка
03.09.1968

Сын: Малькевич Вячеслав Евгеньевич

Отец ребёнка: Малькевич Евгений Владимирович

Киев Украина

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