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Смирнов Александр Георгиевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

22.01.1936

Дата смерти

05.12.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1936

Отец: не указан

Мать: Смирнова Анна Андреевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1959

Сын: Смирнов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Смирнова Лидия Александровна

Любим, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.01.1962

Дочь: Жукова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Смирнова Лидия Александровна

Любим, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Лидия Александровна

Любим, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Лидия Александровна

Смерть
05.12.2022
Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Похороны
08.12.2022
Любим, Любимский муниципальный район, Ярославская область
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