Смирнов Александр Георгиевич
Место рождения
Дата рождения22.01.1936
Дата смерти05.12.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1936
Отец: не указан
Мать: Смирнова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
23.11.1959
Сын: Смирнов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Смирнова Лидия Александровна
Рождение ребёнка
24.01.1962
Дочь: Жукова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Смирнова Лидия Александровна
Рождение ребёнка
20.02.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Лидия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.12.2022
Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Похороны
08.12.2022